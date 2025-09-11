Наркодилер из Ширвана попался с «замаринованной» марихуаной

В ходе операции, проведённой сотрудниками Отдела полиции города Ширван по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, был задержан Дашгын Ахмедов.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено около 3 килограммов марихуаны, расфасованной в 44 стеклянных ёмкостях, передает 1news.az.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.