Ежемесячно почти 300 учёных получают денежные поощрения

В текущем году в рамках системы результативного финансирования науки около 300 учёных ежемесячно получают материальные поощрения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Министр также отметил, что обучение в докторантуре за рубежом осуществляется в рамках Государственной программы.

Кроме того, продолжается активная работа по укреплению сотрудничества между вузами и научно-исследовательскими институтами.