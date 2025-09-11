В Баку «воздушные» воры грабили пассажиров в самолётах - ВИДЕО

Выявлены подозреваемые в кражах ручной клади на борту самолётов.

Как сообщает 1news.az, об этом информировала пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в результате мероприятий, проведённых сотрудниками Управления полиции на воздушном транспорте МВД, были задержаны иностранные граждане - 45-летний Ван Хонг и 43-летний Чжоу Лонгген.

Расследование показало, что подозреваемые, пользуясь кратковременной невнимательностью пассажиров на борту самолёта, тайно похищали их деньги и другие ценные вещи. После кражи денег из сумок, чтобы не вызывать подозрений, они клали туда купюры гораздо более низкого номинала, принадлежащие разным странам, с расчётом, что пассажиры не обнаружат пропажу во время полёта.

У них были изъяты и переданы следствию важные вещественные и электронные доказательства.

Расследование по возбуждённому по данному факту уголовному делу продолжается.