Ручка тормоза велосипеда стала причиной смерти 8-летней девочки

В Гяндже 8-летняя Айшен Аббасова погибла в результате несчастного случая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, было установлено, что Айшен Азер гызы Аббасова погибла, столкнувшись с велосипедом во время бега.

Айшен бежала по улице Озан, где она проживала, и на повороте столкнулась с велосипедом, которым управлял Хабиб Вугар оглу Аллахвердиев, 2011 года рождения. В результате этого правая ручка тормоза велосипеда попала девочке в глаз. От полученной открытой черепно-мозговой травмы малолетняя девочка скончалась в больнице.

По данному факту ведётся расследование.