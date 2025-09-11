Пашинян обсудил с послами при НАТО Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с прибывшими в страну аккредитованными при НАТО послами Вашингтонские договоренности с Азербайджаном.

Как сообщают армянские СМИ, в ходе встречи Пашинян представил политику Армении по укреплению мира и стабильности. В этом контексте премьер сослался на Вашингтонскую декларацию, подписанную между Арменией и Азербайджаном 8 августа, а также на парафирование Соглашения о мире и установлении дипломатических отношений.

Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирование мирного соглашения, отметив их как ключевые шаги на пути к долгосрочной стабильности в регионе.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы партнерства Армении с НАТО. Стороны отметили важность развития и продолжения сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения придает большое значение сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с НАТО, что способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, программы реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами.