Усилиями IDEA спасены включенный в «Красную книгу» черный гриф и макаки - ВИДЕО

На основании обращения гражданина в Общественное объединение IDEA сентября были проведены срочные совместные расследовательные мероприятия при участии Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов.

В результате расследования, проведённого по инициативе IDEA, было установлено, что на одном из приусадебных участков в посёлке Рамана (Сабунчинский район) незаконно содержащийся черный гриф, включенный в «Красную книгу» Азербайджанской Республики.

Кроме того, в тот же день во время аналогичного расследования был выявлен факт незаконного содержания двух обезьян породы макака на территории семейного отдыха «Яшылбаг» в селе Колхалфали Агстафинского района.

Спасённые представители фауны были изъяты с места ветеринарными специалистами и переданы в Бакинский зоопарк для обследования и реабилитации.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а также при обнаружении подобных случаев обращаться на горячую линию «Скорая помощь природе» по номеру 1113 или в официальные социальные сети организации.