Азербайджан будет представлен на Форуме законодателей по дружественным обменам в Пекине

Председатель временной комиссии Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Рамид Намазов находится с визитом в КНР.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в ходе визита председатель комиссии примет участие в Форуме законодателей по дружественным обменам на тему «Построение глобального партнерства, совместный вклад в устойчивое развитие» при организации Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, а также мероприятиях форума в Пекине и Урумчи.

Визит завершится 17 сентября.