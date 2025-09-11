В Ходжалы и Ходжавенд возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Шушакенд Ходжалинского района и поселок Гырмызыбазар Ходжавендского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 25 семей – 98 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.