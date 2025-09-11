Хикмет Гаджиев рассказал политической элите США о мирных инициативах Азербайджана - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев принял участие в саммите США–Ближний Восток и на мероприятии Американского еврейского комитета (AJC) в Конгрессе.
Об этом сообщает посольство Азербайджана в США.
Хикмет Гаджиев подробно рассказал о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, региональной повестке и мирных инициативах Баку, имеющих глобальное значение.
Как сообщалось ранее, Хикмет Гаджиев в ходе визита в Вашингтон встретился с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. В ходе встречи состоялись обстоятельные обсуждения стратегических азербайджано-американских отношений, а также вопросов региональной и глобальной политики.
