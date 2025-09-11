Сотрудники ГПС задержали нарушителей границы из Ирана

Азербайджанские пограничники задержали двух граждан Ирана при попытке незаконно проникнуть на территорию Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщили в Госпогранслужбе.

Они были задержаны на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран". Садег Неджат Мухаммед Реза Рухуллах (2002 г.р.) и Садег Неджат Амирхусейн Рухуллах (2000 г.р.) сообщили, что заблудились в лесной местности.

После задержания пограничниками и проведения соответствующего расследования, молодые люди были переданы иранской стороне.