Каллас заявила, что конфликт в Украине продлится еще пару лет

First News Media10:40 - Сегодня
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила мнение, что конфликт в Украине может продлиться еще пару лет.

Глава дипломатии Евросоюза озвучила возможные, с ее точки зрения, сценарии развития ситуации. "Думаю, что реалистический [сценарий] - это то, что война продлится в течение еще пары лет, - сказала она в беседе с группой СМИ, в том числе агентством EFE. - К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов". При пессимистичном сценарии, по версии Каллас, Украине придется уступить свои территории.

Что касается Китая, то она считает, что две основные проблемы, которые он представляет для ЕС, - это поддержка России в конфликте в Украине и "принудительные экономические практики". "Мы не готовы действовать как глобальный игрок, когда речь идет о Китае, потому что у нас нет единого видения того, что нужно делать", - добавила Каллас.

Источник: ТАСС

Трамп заявил, что американский активист Кирк умер после покушения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

Новая «мода»: Женщины в Стамбуле идут на рискованные операции, чтобы стать ниже - ФОТО

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
