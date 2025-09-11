«Схватила за горло и подняла»: шокирующее заявление матери о поведении воспитательницы - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку зафиксирован очередной случай жестокого обращения с ребёнком в детском саду.

Как передает 1news.az, мать пострадавшего воспитанника, Айсель Гейби Мокаррами, обратилась с жалобой на горячую линию BAKU.WS.

По словам женщины, инцидент произошёл в детском саду Barama, расположенном по адресу: улица Гусейнбалы Алиева, 21А. Её ребёнок стал жертвой насилия со стороны воспитательницы по имени Фатима.

«Она схватила ребёнка за горло и подняла его. На шее и руках малыша остались следы царапин. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Сегодня было подготовлено экспертное заключение. Я хочу, чтобы человек, совершивший это, понёс наказание», - заявила Айсель Гейби Мокаррами.

В МВД Азербайджана сообщили, что по данному факту проводится расследование.

Отметим, что ранее в сети появились кадры из бакинского детского сада Predu, на которых воспитательница также грубо обращается с малолетним ребёнком.