Инцидент в детском саду Баку: Воспитатель замечена в жестоком обращении с ребёнком - ВИДЕО

В социальных сетях распространились тревожные кадры с камер видеонаблюдения, на которых воспитательница одного из детских садов в столице Азербайджана грубо обращается с маленьким ребёнком.

Инцидент произошел в филиале частного детского сада «Predu» на Ази Асланова, расположенного в Хатаинском районе Баку.

По словам родителя, ребёнку которого всего три года, несмотря на ежемесячную оплату в размере 1144 маната, он крайне недоволен уровнем оказываемых услуг и, особенно, отношением персонала к детям.

«Речь идет не о моем ребенке. Вопрос в том, как вообще возможно проявлять насилие по отношению к маленьким детям? Это недопустимо», — прокомментировал ситуацию родитель, пожелавший сохранить анонимность.

В детском саду подтвердили, что на видео действительно запечатлён один из воспитателей учреждения. При этом руководство заявило, что ребенок, оказавшийся в центре инцидента, наблюдается у невролога, принимает медикаментозное лечение и имеет диагноз «общая задержка развития».

Представители сада также подчеркнули, что видеозапись могла ввести общественность в заблуждение, так как, по их утверждению, кадры были нарезаны и ускорены, что якобы усилило эффект грубого обращения.

Тем не менее, даже с учётом этих объяснений, у многих остаются серьёзные вопросы: как воспитатель вообще может допустить подобное поведение по отношению к ребёнку, особенно с особыми потребностями?

Источник: Qafqazİnfo

Джамиля Суджадинова