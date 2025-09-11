Во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в некоторых школах занятия будут проводиться онлайн - министр

В период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в ряде школ занятия будут переведены в онлайн-формат.

Как сообщает 1news.az, об этом 11 сентября на брифинге для СМИ заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с учебными заведениями, и полный список школ, переходящих на дистанционное обучение, будет опубликован позже:

«Такое решение принимается ежегодно. Что касается вузов, то, как правило, университеты самостоятельно разрабатывают и представляют свои предложения. Число таких вузов, расположенных вблизи трассы, крайне невелико», — отметил министр.

Он также добавил, что это решение может затронуть Азербайджанский государственный экономический университет.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» от Qatar Airways состоится с 19 по 21 сентября.