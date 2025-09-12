В германском Бундестаге оценили мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Глава Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Армин Лашет приветствовал парафированное соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с послом Армении в Германии Виктором Енгибаряном.

«Хорошо, что две страны выбрали путь мира и нормализации отношений. Мирное соглашение положило конец почти сорокалетнему конфликту, начавшемуся с распадом Советского Союза. Правительства Армении и Азербайджана воспользовались этим шагом, чтобы положить конец страданиям народов региона и вселить надежду на лучшее будущее.

Соглашение также способствует стабилизации всего Кавказского региона и открывает новые пути между Европой и Центральной Азией. Германия продолжит поддерживать процесс мира и примирения обеих сторон», - сказал Лашет, которого цитирует News.am.

Посол Армении в свою очередь отметил, что достигнутые в Вашингтоне соглашения выгодны как странам региона, так и Евросоюзу. «Правила игры изменились, логика конфликта сменится логикой всестороннего сотрудничества, и от этого сотрудничества выиграют все», — подчеркнул посол Енгибарян.