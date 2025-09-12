Продукция SAVALAN - ASPI Winery вновь получила признание на конкурсе IWSC 2025 в Лондоне - ФОТО

Компания SAVALAN – ASPI Winery вновь подтвердила высокий уровень своего мастерства, получив престижные награды на конкурсе IWSC 2025 (International Wine and Spirit Competition) в Лондоне, Великобритания.

В этом году на суд жюри было представлено более 12 тысяч образцов вин и крепких напитков из более чем 90 стран мира.

Главным достижением стала победа SAVALAN Grappolo, который был удостоен наивысшей награды — Trophy в категории Marc/Pomace Brandy (граппа и её аналоги).

Trophy — это уровень выше золота. Из всех золотых медалистов жюри выбирает лишь один или несколько образцов, признанных лучшими в своей категории. Сначала напиток получил золотую медаль (95 баллов), а затем и высшую награду. Таким образом, SAVALAN Grappolo признан лучшим среди лучших.

Эксперты отметили его свежий аромат с нотами дыни и английской розы, сложный вкус с оттенками кураги и прохладного камня, а также многослойное послевкусие.

Кроме того, коллекция дистиллятов SAVALAN получила новые международные признания:

*SAVALAN Armud Arağı (дистиллят из груши) — бронзовая медаль, 87 баллов. В аромате — травяные и земляные ноты, во вкусе — груша и лёгкий медовый оттенок с древесными акцентами.

*SAVALAN Tut Arağı (дистиллят из шелковицы) — бронзовая медаль, 89 баллов. Жюри выделило аромат сливы, мягкий сладкий вкус и чистое послевкусие с косточковыми тонами.

Конкурс IWSC считается одним из самых авторитетных в мире вин и спиртных напитков. Полученные награды подтверждают, что азербайджанские дистилляты SAVALAN соответствуют самым высоким международным стандартам качества.

Используемые производством традиционные методы, проверенные временем, были по достоинству оценены мировыми экспертами.

