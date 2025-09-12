Школьники не смогут пользоваться телефоном на уроках

В ближайшие дни мы добьемся того, что правила поведения школьников будут применяться во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров в рамках мероприятия, посвященного 2025-2026 учебному году.

По его словам, сейчас действуют правила поведения для учащихся, которые применяются в 300 общеобразовательных школах. Согласно этим правилам, школьники не могут пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Были проведены работы по доработке и согласованию этих правил, чтобы распространить их на все школы страны.