Сколько школьников пойдут в школы Баку в новом учебном году?

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ), ожидается обучение в общей сложности 505 766 школьников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в общеобразовательных школах УОГБ прогнозируется следующее количество учащихся: 39 622 в первом классе, 47 438 в девятом классе, 35 134 в одиннадцатом классе и 124 в двенадцатом классе.

Также планируется привлечь 21 491 пятилетнего ребенка в подготовительные группы при столичных общеобразовательных учреждениях. Дошкольные образовательные учреждения УОГБ посещают 35 028 детей. В подчиненных управлению общеобразовательных учреждениях работают 28 127 учителей, а в дошкольных учреждениях - 4 149 воспитателей-педагогов. Отметим, что в ведении УОГБ находится 673 общеобразовательных учреждения и 9 внешкольных учреждений.