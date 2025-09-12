 В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

First News Media12:05 - Сегодня
В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на предыдущем заседании были заслушаны показания потерпевших.

Отметим, что подсудимые обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенные армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, что в отношении 15 человек, обвиняемых в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Поделиться:
119

Актуально

Общество

В Азербайджане увеличилась численность населения

Общество

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными ...

Общество

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Политика

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

Левон Тер-Петросян предлагает называть Зангезурский коридор Зангезурским транспортным узлом

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Последние новости

В Баку сильный ветер сломал ветку дерева и повалил её на дорогу

Сегодня, 12:25

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

Сегодня, 12:12

В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

Сегодня, 12:05

Состояние Сардара Фараджева оценивается как средней тяжести

Сегодня, 12:00

Пезешкиан попросил прощения у иранского народа

Сегодня, 11:55

Минфин Азербайджана просит СМИ ссылаться только на официальные данные

Сегодня, 11:50

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными компаниями России

Сегодня, 11:44

Американские усиления обладателя Кубка Азербайджана

Сегодня, 11:40

Особая карта от Birbank Biznes для женщин-предпринимателей

Сегодня, 11:38

В Азербайджане увеличилась численность населения

Сегодня, 11:35

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Сегодня, 11:30

ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

Сегодня, 11:25

Спецпредставитель Турции прибыл в Армению

Сегодня, 11:10

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011-2024» - ФОТО

Сегодня, 11:05

Левон Тер-Петросян предлагает называть Зангезурский коридор Зангезурским транспортным узлом

Сегодня, 11:00

В Баку в тоннеле перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:53

В Непале не смогли поймать 12,5 тыс. заключенных, сбежавших во время беспорядков

Сегодня, 10:46

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Сегодня, 10:42

По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:37
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05