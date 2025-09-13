 Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза | 1news.az | Новости
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

First News Media16:45 - Сегодня
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 17 886,4 тонны сливочного масла, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 сентября в стране сформированы запасы сливочного масла в размере 202 тонны, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период в Азербайджане были произведены продовольственные товары на сумму 3 млрд 408,9 млн манатов, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

