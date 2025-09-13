Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Cтоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в январе-августе 2025 года, составила 9 млрд 287,8 млн манатов, что на 9% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Юридические лица за 8 месяцев оказали населению услуги на 6 млрд 975,8 млн манатов, что составляет 75,1% от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на 907,3 маната, что в номинальном выражении на 125,7 маната больше, чем за 8 месяцев прошлого года.