 Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9% | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

First News Media10:08 - Сегодня
Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Cтоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в январе-августе 2025 года, составила 9 млрд 287,8 млн манатов, что на 9% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Юридические лица за 8 месяцев оказали населению услуги на 6 млрд 975,8 млн манатов, что составляет 75,1% от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на 907,3 маната, что в номинальном выражении на 125,7 маната больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Поделиться:
105

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

В мире

Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

В мире

Зеленский: Цель Путина - захватить всю Украину

Футбол

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок ...

Экономика

Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

Украина перестала получать азербайджанский газ

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

SOCAR и UCC Holding подписали меморандумы о взаимопонимании - ФОТО

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» - «Baku Water Week»

Украина перестала получать азербайджанский газ

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

Последние новости

Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Сегодня, 10:08

ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

Сегодня, 09:51

Вдова Чарли Кирка рассказала, за что убили ее мужа

Сегодня, 09:40

WP: В США расследуют связь между смертью детей и вакцинацией от COVID-19

Сегодня, 00:00

Турция ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в первой половине следующего года

12 / 09 / 2025, 23:58

В Баку в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 9 человек

12 / 09 / 2025, 23:48

В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

12 / 09 / 2025, 23:40

ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев

12 / 09 / 2025, 23:20

В Сальяне собиравший ежевику мужчина получил огнестрельное ранение

12 / 09 / 2025, 23:00

Азербайджан продолжает отбор претендентов для участия в «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

12 / 09 / 2025, 22:40

В Турции обрушилась шахта: двое рабочих оказались под завалом

12 / 09 / 2025, 22:20

«Евровидение-2026» оказался под угрозой срыва

12 / 09 / 2025, 22:00

Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

12 / 09 / 2025, 21:40

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

12 / 09 / 2025, 21:20

Движение поездов на участке Хырдалан – Сумгайыт – Хырдалан будет временно приостановлено

12 / 09 / 2025, 21:00

Трамп перепутал Армению с Албанией

12 / 09 / 2025, 20:40

В горах Загатальского района выпал снег - ФОТО

12 / 09 / 2025, 20:20

Турция и Армения увеличат число авиарейсов между странами

12 / 09 / 2025, 20:05

БГУ переходит на четырехдневную учебную неделю

12 / 09 / 2025, 19:46

Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

12 / 09 / 2025, 19:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05