Армения

ЕС выразил позицию по арестам в Армении

12:25 - Сегодня
ЕС выразил позицию по арестам в Армении

Евросоюз внимательно следит за процессами, связанными с задержанием бизнесмена Самвела Карапетяна и архиепископа Микаэла Аджапахяна в Армении.

Об этом говорится в письме руководителя отдела ЕС по вопросам Армении и других постсоветских стран Дерен Дерья, адресованном лидеру партии «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну.

В июле Э.Марукян адресовал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором поднял тему арестов в республике. В частности, он обратил внимание Брюсселя на аресты предпринимателя Самвела Карапетяна и архиепископа Микаэла Аджапахяна.

«ЕС внимательно следит за этими событиями. Тем не менее, власти Армении должны расследовать подобные дела, а национальная судебная система – рассматривать их. Опираясь на фундаментальные принципы, лежащие в основе партнерства ЕС-Армения, мы ожидаем, что правосудие и законность в Армении будут соблюдены», – говорится в письме.

Отмечается, что правоохранительные органы при проведении этих расследований должны действовать независимо, добросовестно, быть подотчетными, а также соблюдать демократические принципы и основные права граждан.

«Могу заверить вас, что соблюдение этих принципов является ключевым элементом регулярного диалога ЕС с властями Армении», – отмечается в письме чиновницы.

Источник: Sputnik Армения

