Посол Финляндии в Иреване: Карабахские армяне должны найти свою жизнь в Армении

Решение о роспуске Минской группы ОБСЕ принадлежало правительствам Армении и Азербайджана, и ОБСЕ «с радостью» последовала за этим.

Об этом заявила News.am посол Финляндии в Армении Кирсти Наринен.

«Думаю, Минская группа была структурой, которая длительное время не действовала, она просто существовала. На практике, честно говоря, она не могла быть использована как инструмент для чего-либо», - отметила дипломат.

Говоря о том, как быть с карабахскими армянами, она сказала: «Думаю, что лучшее, что мы можем сделать – поддержать Армению в укреплении ее сопротивляемости, процветания и создании экономических, политических и социальных возможностей для этих людей, чтобы они могли найти здесь свою жизнь. А если речь о долгосрочной перспективе, то сейчас невозможно делать какие-либо суждения».

На вопросы, насколько регион близок к миру и смогут ли Армения и Азербайджан окончательно установить мир, посол ответила: «Однозначно. Просто, по моему мнению, потребуется время, усилия, может быть немного больше, чем мы думаем, чтобы сперва появились волокна, затем, возможно, нити, после чего веревки, чтобы появились связи между двумя народами».