Никол Пашинян вновь обвинил ОДКБ в невыполнении союзнических обязательств перед Арменией.

«Ереван долгие годы выстраивал систему безопасности на двух компонентах – это военно-политические альянсы и армия, заявил премьер на конференции по безопасности, организованной прозападными НКО в Ереване. Однако события последних лет, в частности, несколько конфликтов с Азербайджаном показали, что эти два компонента не работают», заявил он, передает Sputnik Армения.

В случае с ОДКБ, по версии Пашиняна, и вовсе выяснилось, что организация "считает Азербайджан такой же братской страной, как и Армению". Пашинян заявил, что такая позиция организации не была новостью, просто Армения ранее "предпочитала этого не видеть".