Более 40 человек, незаконно уволенных, вернулись на свои рабочие места

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что в период с января по август работодатели задерживали выплату социальных платежей на общую сумму 349 334 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, благодаря принятым мерам эти средства были возвращены работникам, передает 1news.az.

92% от этой суммы составила задолженность по заработной плате, а оставшаяся часть — пособия, компенсации и выплаты за ущерб, которые должны были быть выплачены работодателями.

В ходе рассмотрения обращений Государственная служба трудовой инспекции также установила, что 48 работникам трудовые договоры были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате мер, принятых службой в соответствии с законом, эти работники были восстановлены на своих прежних рабочих местах.