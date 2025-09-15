15-летний Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии «Эмми» - ВИДЕО

Вчера вечером на церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе 15-летний британский актёр Оуэн Купер вошел в историю, став самым молодым мужчиной-победителем за всю историю наград.

Подросток получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана Джейми Миллера в четырёхсерийном сериале Netflix «Переходный возраст».

Стоит отметить, что съёмки проекта проходили, когда Куперу было всего 14 лет. Купер обошёл в номинации таких титанов индустрии, как Хавьер Бардем. В своей речи он поблагодарил режиссёра Стивена и всю команду проекта: «Возможно, на этой награде и есть моё имя, но на самом деле она принадлежит людям, стоящим за камерой. Сегодняшний вечер доказывает, что если вы слушаете, сосредотачиваетесь и выходите из зоны комфорта, вы можете добиться всего».

Мини-сериал «Переходный возраст» рассказывает историю подростка, обвинённого в убийстве после знакомства с субкультурой «инцелов» в интернете. Картина набирает в среднем около 45 миллионов просмотров в месяц и уже названа критиками обязательной к просмотру для родителей и подростков. На вчерашней церемонии проект завоевал ещё пять наград, включая приз за лучший мини-сериал, доведя общее количество «Эмми» до восьми.

Несмотря на мировой успех, Куперу предстоит возвращение к обычной школьной жизни: уже сегодня он возвращается в Великобританию, чтобы готовиться к экзаменам GCSE. Директор школы дал ему неделю отпуска ради поездки в Лос-Анджелес, но с условием, что домашние задания, особенно по математике, будут выполнены вовремя. В США юного актёра сопровождали родители Энди и Норин, а также его два брата.

Источник: DailyMail

Джамиля Суджадинова