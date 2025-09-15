15-летний Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии «Эмми» - ВИДЕО
Вчера вечером на церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе 15-летний британский актёр Оуэн Купер вошел в историю, став самым молодым мужчиной-победителем за всю историю наград.
Подросток получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана Джейми Миллера в четырёхсерийном сериале Netflix «Переходный возраст».
Стоит отметить, что съёмки проекта проходили, когда Куперу было всего 14 лет. Купер обошёл в номинации таких титанов индустрии, как Хавьер Бардем. В своей речи он поблагодарил режиссёра Стивена и всю команду проекта: «Возможно, на этой награде и есть моё имя, но на самом деле она принадлежит людям, стоящим за камерой. Сегодняшний вечер доказывает, что если вы слушаете, сосредотачиваетесь и выходите из зоны комфорта, вы можете добиться всего».
Owen Cooper's speech. He just became the youngest male acting winner in Emmys history! he's only 15 years old, winning Supporting Actor for Adolescence
byu/pastalot inpopculturechat
Мини-сериал «Переходный возраст» рассказывает историю подростка, обвинённого в убийстве после знакомства с субкультурой «инцелов» в интернете. Картина набирает в среднем около 45 миллионов просмотров в месяц и уже названа критиками обязательной к просмотру для родителей и подростков. На вчерашней церемонии проект завоевал ещё пять наград, включая приз за лучший мини-сериал, доведя общее количество «Эмми» до восьми.
Несмотря на мировой успех, Куперу предстоит возвращение к обычной школьной жизни: уже сегодня он возвращается в Великобританию, чтобы готовиться к экзаменам GCSE. Директор школы дал ему неделю отпуска ради поездки в Лос-Анджелес, но с условием, что домашние задания, особенно по математике, будут выполнены вовремя. В США юного актёра сопровождали родители Энди и Норин, а также его два брата.
Источник: DailyMail
Джамиля Суджадинова