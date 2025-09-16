 Нигяр Кочарли: «Мои книги изымают и требуют необоснованные суммы» | 1news.az | Новости
Общество

Нигяр Кочарли: «Мои книги изымают и требуют необоснованные суммы»

Фаига Мамедова15:45 - Сегодня
Нигяр Кочарли: «Мои книги изымают и требуют необоснованные суммы»

Генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основатель Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли в беседе с 1news.az рассказала о возникших трудностях при взаимодействии с Республиканским санитарно-карантинным центром Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщила предпринимательница 1news.az, проблема возникла при ввозе в страну самой обычной полиграфической продукции - художественной литературы и детских книг. По её словам, часть этих книг была изъята у неё под предлогом проведения экспертизы и до сих пор не возвращена.

«Мне очень жаль, что ситуацию довели до такой точки, когда я вынуждена бороться за своё право, обнародовав происходящее», - заявила Нигяр Кочарли.

Как утверждает Н.Кочарли, Центр оказывает давление на предпринимателей и создаёт искусственные административные преграды. В частности, она сообщила, что по частному заказу доставила из Великобритании книги на сумму 1000 манатов. Однако за оформление гигиенических сертификатов с неё потребовали 1900 манатов.

Кроме того, часть книг на сумму около 500 манатов была конфискована под предлогом проведения лабораторной экспертизы и до сих пор не возвращена.

«Клиент требует свои книги. Что я должна ему сказать? Вместо книг отдать никому не нужный сертификат за 1900 манатов?» - возмутилась она.

По словам Кочарли, только за последний месяц её компания понесла убытки в размере более 2600 манатов из-за действий санитарного центра. Она пояснила, что из-за постоянной путаницы с сертификатами происходят задержки на таможне, что, в свою очередь, влечёт дополнительные расходы на хранение продукции.

По её подсчётам, только за оформление сертификатов было уплачено 3100 манатов, при этом множество книг было изъято.

Допустим, я привожу четыре книги, по одному экземпляру каждой. Если на этих книгах указаны разные страны-производители, а это происходит почти всегда, мне приходится платить за каждый отдельный сертификат, пояснила она.

Но ведь закон должен распространяться на крупные партии, например, если я везу тысячу экземпляров одной и той же книги. А не тогда, когда я заказываю по одному экземпляру каждого наименования.

Также она рассказала о состоявшейся накануне встрече с руководством учреждения - начальником Арисом Рустамовым. По её словам, после часовой беседы представители Центра пообещали вернуть книги и больше не требовать сертификаты на 1–2 экземпляра.

«Меня заверили, что ситуация решена. Однако вскоре всё началось снова: книги не вернули, а за новый заказ потребовали ещё 300 манатов и изъяли ещё одну дорогую книгу для «экспертизы»», - сообщила Кочарли.

Она добавила: «Я просто требую то, что мне принадлежит. Верните мои книги!»

В связи с этим мы обратились за официальным комментарием в Республиканский санитарно-карантинный центр Министерства здравоохранения Азербайджана.

В ответе Центра говорится, что Публичное юридическое лицо «Республиканский санитарно-карантинный центр» проводит экспертизы и лабораторные исследования непродовольственных товаров, включая полиграфическую продукцию, на основании обращений импортеров. В случае соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам, выдается гигиенический сертификат.

«Согласно предоставленной информации, обращения от ООО «Ali və Nino Yayım» поступали 9 февраля, 3, 4 и 11 сентября 2025 года. С импортированной продукции были взяты образцы для лабораторного анализа.

После проведения физико-химических, токсикологических и микробиологических испытаний образцы становятся непригодными для дальнейшего использования и подлежат немедленной утилизации.

В соответствии с требованиями стандарта AZS ISO/IEC 17025:2020, в лабораториях действуют строгие процедуры по хранению, сохранению и уничтожению образцов. В случае изменения первоначального состояния продукции она не может быть возвращена клиенту», - отметили в Центре.

