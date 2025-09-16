Ульвия Фаталиева стала шестой на Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева заняла шестое место на турнире Grand Swiss в Самарканде.

В заключительном туре она сыграла вничью с Екатериной Лагно (ФИДЕ). Результат, достигнутый в партии против двукратной олимпийской чемпионки, позволил Фаталиевой набрать 7 очков и по дополнительным показателям опередить американку Ирину Круш и Марию Музычук из Украины. Наша соотечественница обосновалась на шестом место среди 56-ти участниц, а победу на турнире одержала представительница Индии Рамешбабу Вайшали.

В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров стал 13-м, обыграв в 11-м туре Григория Опарина (США). Он набрал 7 очков и мог претендовать на место в первой пятерке, но в силу дополнительных коэффициентов расположился вне Топ-10. Grand Swiss выиграл Аниш Гири (Нидерланды), который получил право сыграть в турнире претендентов.

Также туда пробился Маттиас Блюбаум (Германия), занявший второе место.

