Тото Вольф: «Секция около крепости в Баку - хорошее испытание для машины и гонщика»

«Мерседес» рассчитывает вести борьбу за подиум на Гран-При Азербайджана.

Об этом заявил руководитель команды Тото Вольфф, оценивший перспективы перед решающим отрезком чемпионата «Формулы-1».

«Нам предстоит выступление на двух городских трассах. Ближайшая гонка пройдет в Азербайджане, а затем через две недели в Сингапуре. В Баку сложная трасса, которая включает в себя быстрые прямые, 90-градусные повороты и извилистую секцию около крепости – хорошее испытание, как для машины, так и для гонщика.

Борьба очень плотная, поэтому любая мелочь будет иметь большое значение. Если мы выступим в полную силу, то тогда можем рассчитывать на борьбу в первых рядах в этот уик-энд», - сказал Вольф.

Также он высказал взгляд на стратегию в чемпионате. «С Баку начинается заключительная треть сезона. Отрезок до финального этапа в Абу-Даби будет напряженным, поскольку три команды ведут борьбу за второе место в Кубке конструкторов. В Монце мы уступили и знаем, что в оставшихся восьми гонках должны выступить лучше, чем в Италии, если хотим опередить соперников», - резюмировал руководитель «Мерседес».

Ниджат