Хорватия готова покрыть потребности Венгрии и Словакии в нефти

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN.

«Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбате в Венгрии и НПЗ в Братиславе в Словакии», - сказал хорватский премьер.

Пленкович отметил, что «нет никакого риска для поставок нефти в две соседние страны». По его словам, Хорватия «хотела бы помочь» Венгрии и Словакии в вопросах энергетической безопасности.

Адриатический нефтепровод (JANAF) соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

Источник: ТАСС