В Азербайджане оштрафованы владельцы известных ресторанов

В Азербайджане были выявлены факты отсутствия пылегазоочистных установок на объектах общественного питания и в ресторанах, что приводит к выбросу вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Государственная служба экологической безопасности.

Уточняется, что нарушения были обнаружены в ресторанах «Aynur Forest» (находится на правой стороне дороги Губа-Гечреш), «Çənlibel», «Cənnət bağı», «Yaşıl bağ» (административная территория села Мюшкюр в Хачмазском районе), «Salam», «Çeşmə» (административная территория села Набран), а также в центре отдыха «Malibu» (административная территория села Сеидли в Хачмазском районе).

По этим фактам в отношении арендаторов упомянутых объектов - Рамазана Мамедова, Мамедтаги Мамедова, Натига Раджабова, Тогрула Махсимова, Яшара Гамидова, Ильхама Пашаева и владельца ресторана «Salam» Достмета Сеидова - составлены протоколы об административном правонарушении как в отношении должностных лиц. Были приняты соответствующие меры.