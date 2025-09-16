Опубликован прогноз доходов и расходов сводного бюджета на 2026 год

Доходы сводного бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 44 млрд 825,3 млн манатов, что на 874,7 млн манатов или на 2 % больше по сравнению с утверждённым показателем 2025 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов «О предварительных показателях государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год».

Расходы сводного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 48 млрд 683,1 млн манатов, что на 1 млрд 53,7 млн манатов или на 2,2 % больше по сравнению с утверждённым показателем 2025 года.

Таким образом, в сводном бюджете на 2026 год прогнозируется дефицит в размере 3 млрд 857,8 млн манатов.