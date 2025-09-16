Лавров: Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны»

Российская сторона постепенно отходит от использования термина «недружественные страны» и исходит из того, что есть недружественные правительства, а не государства.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».

Журналисты обратили внимание на участие в конкурсе по одному представителю от США и Европы и попросили министра уточнить, что в будущем должны будут сделать исполнители из «недружественных стран», чтобы попасть на «Интервидение».

«Мы постепенно отходим от термина «недружественные страны», хотя в законодательстве он остается, но, как президент [России Владимир Путин], выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул - для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации», - прокомментировал Лавров.

Источник: ТАСС