На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Азербайджан и арабский мир связывают многовековые духовные, исторические и культурные традиции, которые сегодня получают новое наполнение в политическом и экономическом сотрудничестве.

Так, на протяжении последних десятилетий Баку последовательно укрепляет связи с государствами Лиги арабских стран (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) – как на двустороннем уровне, так и в рамках международных объединений, что создает прочную основу для координации усилий и продвижения общих интересов на глобальной арене.

В период армянской оккупации эти организации твердо поддерживали справедливую позицию Азербайджана, сегодня – инициированный нашей страной мирный процесс. И ОИС, и ЛАГ – сторонники углубления экономического сотрудничества стран-членов с Азербайджаном.

Важное значение в этом контексте приобретают отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) - одним из ключевых центров притяжения капитала, инноваций и политического влияния в арабском мире.

Для Азербайджана партнерство с ОАЭ выходит далеко за рамки формального сотрудничества - сегодня речь идет уже о стратегическом взаимодействии. Важным подтверждением этого стал официальный визит в Азербайджан Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Примечательный и символичный аспект - визит лидера ОАЭ и его переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым проходили в Карабахе. «Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, поскольку Вы посещаете Карабах, освобожденные от оккупации земли, и это очень радует нас, весь азербайджанский народ», - так подчеркнул этот фактор глава Азербайджанского государства.

Он отметил, что отношения двух государств основаны на братстве и дружбе: «Наши политические отношения развиваются очень успешно. Мы всегда находимся рядом друг с другом в международных организациях, поддерживаем друг друга».

В свою очередь, Президент ОАЭ заявил: «Мы особенно заинтересованы в укреплении и расширении двусторонних связей с Вашей дружественной страной и хотим вывести их на более высокий уровень. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам и будет способствовать устойчивому развитию».

Показательным результатом визита стало подписание солидного пакета документов, особое место среди которых занимает Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В целом, подписанные соглашения охватывают ряд ключевых сфер - от энергетики (в том числе, зеленой) и инвестиций, промышленности и транспорта, образования и цифрового развития до трудовых ресурсов и бизнеса.

Стоит обратить внимание, например, на договоренности по таким крупным проектам, как строительство и продажа двух контейнеровозов, инвестирование в Южный газовый коридор, расширение использования искусственного интеллекта в образовании и др. Эти соглашения не только расширяют рамки азербайджано-эмиратского партнерства, но и открывают в отношениях этап, основанный на долгосрочных инвестициях, технологических инновациях и совместном стремлении к устойчивому развитию.

«Подписанные сегодня многочисленные документы выведут наши связи на новый уровень. Каждый подписанный документ имеет большое значение. Среди них я хотел бы особо отметить Совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ выводит наши политические отношения на самый высокий уровень», - сказал азербайджанский лидер.

«Нас очень радуют недавние взаимные инвестиции. Углубляется сотрудничество в нефтегазовой сфере. Среди подписанных сегодня документов есть документ о сотрудничестве в транспортном секторе, которое имеет большие перспективы. Мы особенно благодарны Вашей стране и компаниям Вашей страны за оказанную нам огромную поддержку в разработке возобновляемых видов энергии в Азербайджане. Компании Объединенных Арабских Эмиратов являются здесь нашими стратегическими партнерами, основными инвесторами. Строительство первой в Азербайджане солнечной электростанции, инвестиции в нее стали возможны благодаря поддержке Вашей страны. Вы знаете, что у нас более обширные планы, и производство нескольких гигаватт возобновляемой энергии в Азербайджане в ближайшем будущем станет возможным именно благодаря Вашим личным указаниям и деятельности компаний Вашей страны», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Мы работаем над другими инвестиционно-ориентированными проектами. Состав сегодняшних делегаций сам по себе является показателем, демонстрирующим насколько многогранны, глубоки, искренни и продуктивны наши отношения», - подчеркнул глава государства.

Здесь стоит напомнить, что эмиратская компания Masdar, прекрасно зарекомендовавшая себя на мировом рынке возобновляемых источников энергии, была оператором строительства Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт – крупнейшей в Каспийском регионе и на пространстве СНГ. Эту гигантскую станцию, сданную в эксплуатацию в октябре 2023 года, называют локомотивом зеленой энергетической политики Азербайджана. Гарадагская ГЭС - первая солнечная электростанция промышленного масштаба, была построена за счет прямых иностранных инвестиций. Для капитализации проекта было привлечено $114,2 млн.

На электростанции, занимающей территорию площадью 550 гектаров, установлено 570 тысяч солнечных панелей. Для подключения станции к сети была построена подстанция мощностью 330 киловольт. Ежегодное производство 500 миллионов кВт/ч электроэнергии позволяет экономить 110 миллионов кубометров природного газа. Благодаря Гарадагской ГЭС предотвращается выброс в атмосферу 265 тыс. тонн углекислого газа. Таким образом, проект вносит свой вклад в решение одного из основных приоритетов - Целей устойчивого развития ООН - декарбонизации энергетики и промышленности, к которой Азербайджан стремится в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата.

Более того, в рамках открытия электростанции было заключено три инвестиционных соглашения по проектам на общую мощность 1 гигаватт. Сюда входит солнечная электростанция мощностью 445 мегаватт в Билясуваре, солнечная электростанция мощностью 315 мегаватт в Нефтчале и Абшерон-Гарадагская ветряная электростанция мощностью 240 мегаватт.

Сотрудничество в экономических сферах придает азербайджано-эмиратскому сотрудничеству новое стратегическое измерение. Однако взаимодействие двух стран не ограничивается только экономикой.

Важным аспектом является и дипломатическая плоскость: именно Абу-Даби стал площадкой для проведения встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в июле этого года. Эта были первые прямые переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - до этого они встречались только с участием посредников или на полях международных саммитов.

Встреча в Абу-Даби подчеркнула роль ОАЭ не только как важного экономического партнера Азербайджана, но и как государства, поддерживающего миротворческие инициативы Баку, его нацеленность на прочный мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

Вот что говорит об этом Президент ОАЭ: «Мой брат, господин Президент, Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение установлению мира и спокойствия в Кавказском регионе, заинтересованы в развитии связей и сотрудничества со всеми странами региона во главе с Азербайджаном в интересах всех народов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения достигнутых успехов и позитивного развития в направлении подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В этой связи еще раз подчеркиваем готовность Объединенных Арабских Эмиратов оказать любую поддержку установлению мира и спокойствия в регионе, чтобы населяющие его народы жили в условиях мира».

Все это является и подтверждением того, что сотрудничество Азербайджана с ОАЭ приобретает многогранный характер, объединяя экономику, энергетику и дипломатию в единый вектор стратегического взаимодействия.

Таким образом, вчерашний официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан стал новым импульсом к развитию двусторонних отношений, а его приезд в свободный Карабах придал им особый символизм и глубину.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что азербайджано-эмиратские отношения вышли на качественно новый уровень доверия, общих интересов и совместных устремлений. Это не просто важное событие в двусторонних отношениях, но и новый этап в развитии партнерства, которое носит уже характер стратегического.

Именно такие связи и формируют основу устойчивого диалога между Баку и государствами арабского мира, укрепляя роль Азербайджана как важного моста между Востоком и Западом.