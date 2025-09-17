Главу азербайджанской общественной организации лишили российского гражданства

Председателя Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияра Гасанова лишили российского гражданства, сообщает телеграм-канал Readovka.

Как сообщил источник канала, основанием стали его якобы «давние связи с теневыми схемами, включая прикрытие нелегальной миграции, контрафакта и создание конфликтных ситуаций на национальной почве».

При этом Readovka напоминает, что Гасанов неоднократно высказывался в поддержку Президента Азербайджана Ильхама Алиева.