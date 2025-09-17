Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев в Украину

Миротворцы в Украине, по сути, станут оккупационными войсками, такие контингенты будут законными целями для ВС РФ.

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину, — сказал Лавров

До этого стало известно, что западные страны рассматривают возможность создания в Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.