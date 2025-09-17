Житель Шушакенда: Встреча с Президентом останется в нашей памяти как незабываемый день - ФОТО

Да дарует Аллах нашему Президенту здоровья.

Он освободил прекрасный Карабах и вернул его нам. Это несравнимое ни с чем чувство – вернуться в Карабах спустя 33 года. Да дарует Аллах всем вынужденным переселенцам возможность вернуться в свои села и города.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье гази.

Об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал житель Шушакенда Ходжалинского района Заур Рзаев.

Делясь впечатлениями от встречи с Президентом, он сказал: «Не могу выразить словами радость от приезда Президента в наше село и встречи с нашей семьей. Это очень приятное чувство, он посетил наш дом, дал свое благословение. Эта встреча стала для меня и моей семьи днем, полным незабываемых мгновений».

Отметим, что 14 сентября Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района. Глава государства посетил дом переехавшего в село Заура Рзаева и побеседовал с членами его семьи.