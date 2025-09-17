 Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде | 1news.az | Новости
Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде

First News Media15:10 - Сегодня
В МИД Турции приветствовали дорожную карту, направленную на поддержание мира, обеспечение стабильности и предотвращение повторения столкновений в сирийской провинции Ас-Сувайда.

«Турция продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности для всех жителей Сирии на основе принципов уважения территориальной целостности, единства и суверенитета»,- говорится в письменном заявлении ведомства касательно дорожной карты по Ас-Сувайде, разработанной Сирией, Иорданией и США.

Ранее министры иностранных дел Сирии Асад Хасан Аль-Шайбани и Иордании Айман ас-Сафади, а также посол США в Анкаре, спецпредставитель по Сирии Том Баррак объявили, что в ходе встречи во дворце Тишрин в Дамаске была достигнута договоренность о совместной дорожной карте по урегулированию ситуации в Ас-Сувайде.

13 июля в провинции Ас-Сувайда на юге Сирии начались небольшие столкновения между племенами бедуинов и вооруженными друзами. В результате нападений друзов на сирийские силы безопасности, направленные в регион, были убиты десятки военнослужащих.

После эскалации конфликта между сирийскими силами безопасности и местными вооруженными группами друзов было достигнуто прекращение огня. Однако оно вскоре было нарушено, и израильская армия начала наносить удары по сирийским силам безопасности.

16 июля израильские ВВС атаковали президентский комплекс Сирии, здание Генштаба ВС Сирии и Министерства обороны этой страны. В тот же день в Ас-Сувайде было вновь достигнуто прекращение огня между правительственными силами и местными группами, однако израильские боевые самолеты продолжили наносить удары по Дамаску и Дераа.

После вывода сил безопасности из Ас-Сувайды, по оценкам, в результате столкновений и израильских атак в провинции погибли сотни человек.

Источник: Anadolu

