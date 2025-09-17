 Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

First News Media16:43 - Сегодня
Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Студентам Карабахского университета сдано в эксплуатацию новое общежитие, состоящее из 7 корпусов квартирного типа, которое было капитально отремонтировано в соответствии с концепцией современного кампуса.

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, 312 квартир оснащены необходимым оборудованием, созданы соответствующие условия проживания.

Общежитие общей площадью 30 000 квадратных метров рассчитано на размещение 1700 студентов.

Отметим, что еще одно студенческое общежитие Карабахского университета, сданное в эксплуатацию в прошлом году, состоит из 6 корпусов квартирного типа.

Поделиться:
126

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Общество

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Общество

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Общество

Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Цепная авария в Мингячевире

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

На Баку надвигаются ливни и сильный ветер

В Баку арестовали бизнесмена «Вюсала 300» - ВИДЕО

Транспорт из аэропорта в город: BakuBus напомнили о наличии своего маршрута

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Последние новости

Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ

Сегодня, 17:07

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Сегодня, 17:05

В Турции заложен фундамент нового комплекса МИД - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Цепная авария в Мингячевире

Сегодня, 16:52

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Сегодня, 16:43

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Сегодня, 16:30

В Польше обнаружили очередной упавший дрон

Сегодня, 16:25

Еврокомиссар Марта Кос приедет с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:22

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

Сегодня, 16:05

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Сегодня, 16:00

В Азербайджане задержали наркофермера со 100 кг конопли

Сегодня, 15:50

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

Сегодня, 15:33

В Баку ребенок пострадал в детском саду

Сегодня, 15:28

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Сегодня, 15:25

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Сегодня, 15:15

Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде

Сегодня, 15:10

СМИ: Самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

Сегодня, 15:05

Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей

Сегодня, 15:00

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Сегодня, 14:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30