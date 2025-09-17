Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Студентам Карабахского университета сдано в эксплуатацию новое общежитие, состоящее из 7 корпусов квартирного типа, которое было капитально отремонтировано в соответствии с концепцией современного кампуса.

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, 312 квартир оснащены необходимым оборудованием, созданы соответствующие условия проживания.

Общежитие общей площадью 30 000 квадратных метров рассчитано на размещение 1700 студентов.

Отметим, что еще одно студенческое общежитие Карабахского университета, сданное в эксплуатацию в прошлом году, состоит из 6 корпусов квартирного типа.