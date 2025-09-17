Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

В связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Бакинский метрополитен изменит режим работы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

По просьбе организатора гонок, компании Baku City Circuit, режим работы метро будет продлен на два часа. В ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 сентября все станции будут открыты для входа пассажиров до 02:00.

Согласно плану, в дни соревнований на станциях, расположенных вблизи центра города, будет действовать усиленный режим. Поезда будут следовать по осенне-зимнему расписанию, а резервные составы будут готовы к выходу на линии в случае необходимости.

Пассажиров просят соблюдать правила пользования метрополитеном и общественный порядок для обеспечения комфорта и безопасности.