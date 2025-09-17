Зеленский на следующей неделе посетит США

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в Соединённые Штаты Америки.

Как передаёт "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий заявил, что Украина готовится к участию в ряде мероприятий в рамках "недели высокого уровня" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, и в этих мероприятиях примет участие украинский лидер.

Он напомнил, что в этом году Украина готовится к проведению 5-го саммита Международной Крымской платформы в рамках высокого сегмента ГА ООН.

Кроме того, рассматривается возможность проведения высокоуровневого заседания Совета Безопасности ООН на тему "Сохранение мира и безопасности в Украине".

По словам Тихого, готовится очень плотный и насыщенный график встреч президента Украины с главами иностранных государств и правительств.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в ряде отдельных мероприятий и проведёт переговоры.