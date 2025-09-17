 Около 300 СМИ будут освещать Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 | 1news.az | Новости
First News Media19:15 - Сегодня
Баку вновь оказывается в центре внимания мировой прессы. Около 300 местных и зарубежных представителей СМИ освещают Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, который пройдет с 19 по 21 сентября.

Среди них такие авторитетные издания, как Netflix, Reuters, Agence France-Presse, Sky Sports, Motorsport.com, CANAL+, ESPN Disney Latin и Associated Press. Благодаря их участию в течение трёх дней атмосфера и азарт бакинской гонки будут транслироваться зрителям по всему миру.

Открытый промоутером гонки — Операционной Компанией Baku City Circuit — Медиа-центр уже открыт для журналистов. Центр, рассчитанный на 450 мест, оснащён современным техническим оборудованием и обеспечивает комфортные и функциональные условия для работы прессы. Здесь предоставляются услуги аккредитации, доступ к высокоскоростному интернету, отдельные рабочие места, техническая поддержка для прямых трансляций, а также полностью оборудованный зал для проведения пресс-конференций. Начиная со среды, Медиа-центр работает без перерывов, позволяя местным и зарубежным журналистам оперативно получать информацию, готовить материалы и доносить новости о гонке до аудитории во всем мире. Соответствующий самым высоким международным стандартам и требованиям Международной автомобильной федерации (FIA), Медиа-центр служит достойным примером медиаплатформы для ведущих спортивных событий мирового уровня.

Из года в год Гран-при Азербайджана вызывает огромный интерес во всем мире. Только в 2024 году гонку в прямом эфире смотрели 86 миллионов зрителей, а в целом более 3,9 миллиарда человек на различных платформах проявили интерес к бакинскому этапу. Учитывая уникальную атмосферу городской трассы, напряженную спортивную борьбу и широкое международное освещение, ожидается, что Гран-при Азербайджана 2025 года также произведёт сильный мировой резонанс.

