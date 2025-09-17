В Азербайджане планируется создать новое медучреждение и реабилитационные центры для борьбы с наркоманией

В Азербайджане планируется создать новое медицинское учреждение, где будут применяться принудительные меры медицинского характера в связи с наркоманией.

Об этом говорится в Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы.

Кроме того, в целях повышения качества наркологической службы и совершенствования лечения лиц, страдающих наркологической зависимостью, предусматривается создание реабилитационных центров, а также укрепление материально-технической базы действующих в Азербайджане государственных наркологических учреждений.