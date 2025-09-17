Сахиба Гафарова рассказала о достижениях Азербайджана в области гендерной политики

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на II Форуме женщин – политических лидеров Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Малайзии Куала-Лумпуре подробно проинформировала об опыте парламента Азербайджана и достижениях нашей страны в области гендерной политики.

Она отметила, что Азербайджан полностью привержен защите прав женщин и обеспечению их активного участия в процессе принятия решений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, напомнив, что Азербайджан предоставил женщинам право голоса еще в 1918 году, опередив тем самым большинство европейских стран, С.Гафарова сказала, по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2024 года, женщины получили 26 из 125 мест в парламенте, что свидетельствует об увеличении их числа по сравнению с предыдущим периодом.

Сегодня женщины-депутаты представлены в большинстве парламентских комитетов, что позволяет учитывать их мнение при обсуждении всех вопросов, регулируемых парламентом.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала о деятельности, связанной с гендерными вопросами, и соответствующих инициативах Азербайджана в международных парламентских организациях.