Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Малайзию 17 сентября встретилась с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече была отмечена деятельность Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА) как международной парламентской платформы, подчеркнуто значение сотрудничества в рамках этой организации.

В ходе беседы было заявлено, что Азербайджан и Камбоджа являются дружественными государствами.

Сахиба Гафарова указала на важность парламентской дипломатии и углубления отношений между законодательными органами в этом направлении. Она напомнила о своем официальном визите в Камбоджу и проведенных там встречах, подчеркнув значимость подписанного между Милли Меджлисом и Палатой представителей Камбоджи Меморандума о взаимопонимании.

Также на встрече было выражено удовлетворение взаимными визитами депутатов и участием обеих сторон в мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Камбодже.

Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари заявила о заинтересованности своей страны в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Она также выразила удовлетворение участием председателя Милли Меджлиса в заседании АИПА и возможностью встретиться с ней в рамках этого мероприятия.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества под эгидой международных парламентских организаций. Спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение активным участием Национальной ассамблеи Камбоджи в Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.

Хуон Судари, в свою очередь, высоко оценила работу, проделанную Азербайджаном в период председательства в Движении неприсоединении, а также и деятельность Парламентской сети.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.