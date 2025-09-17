В Иране казнили мужчину, написавшего письмо Зеленскому

Бабак Шахбази, осужденный за шпионаж и сотрудничество в сфере безопасности с Израилем, был казнен в Иране в среду утром, передает Mehr.

По официальным данным, Шахбази был казнен сегодня после судебного разбирательства и утверждения Верховным судом его роли в обмене разведданными с оперативниками, связанными с израильским разведывательным агентством «Моссад».

Однако активисты утверждают, что реальной причиной его ареста стало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он выразил желание присоединиться к ВСУ и воевать против России.

По их словам, признание было получено под пытками», сообщает AP News.