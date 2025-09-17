Google представила новое поисковое приложение для Windows

Компания Google запустила новое экспериментальное приложение для Windows, объединяющее поиск по интернету, локальным файлам, Google диску и установленным программам.

Разработка представлена в рамках площадки Search Labs и пока доступна только на английском языке и лишь пользователям в США.

Одним из ключевых инструментов стала интеграция Google Lens. Благодаря этой функции можно выделять любую область на экране, чтобы мгновенно получать справочную информацию или переводить иностранный текст.

Кроме того, приложение предлагает режим искусственного интеллекта, который работает как интеллектуальный помощник. Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, получать более точные ответы и даже использовать ИИ для решения учебных задач.

После установки пользователю необходимо войти в свою учётную запись Google и предоставить приложению доступ к локальным данным и Google Drive. Это позволит программе индексировать контент и находить информацию сразу во всех источниках, начиная от файлов на компьютере до документов в облаке.

Джамиля Суджадинова