Google представила новое поисковое приложение для Windows

First News Media10:40 - Сегодня
Google представила новое поисковое приложение для Windows

Компания Google запустила новое экспериментальное приложение для Windows, объединяющее поиск по интернету, локальным файлам, Google диску и установленным программам.

Разработка представлена в рамках площадки Search Labs и пока доступна только на английском языке и лишь пользователям в США.

Одним из ключевых инструментов стала интеграция Google Lens. Благодаря этой функции можно выделять любую область на экране, чтобы мгновенно получать справочную информацию или переводить иностранный текст.

Кроме того, приложение предлагает режим искусственного интеллекта, который работает как интеллектуальный помощник. Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, получать более точные ответы и даже использовать ИИ для решения учебных задач.

После установки пользователю необходимо войти в свою учётную запись Google и предоставить приложению доступ к локальным данным и Google Drive. Это позволит программе индексировать контент и находить информацию сразу во всех источниках, начиная от файлов на компьютере до документов в облаке.

Джамиля Суджадинова

Убил жену на глазах у ребёнка: подробности семейной расправы в Сумгайыте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:58

TuranBank Signs Loan Agreement with ECO Trade and Development Bank

Сегодня, 11:46

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Сегодня, 11:40

Когда закончится строительство тоннеля на месте ресторана «Шеки»? - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Сегодня, 11:27

Адель возвращается: мемуары и возможное мировое турне

Сегодня, 11:20

Тахир Гезель: Мы посвящаем эту победу Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 11:05

Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

Сегодня, 11:00

Турнир по вертикальному бегу во Flame Towers

Сегодня, 10:55

Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Сегодня, 10:52

«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Сегодня, 10:45

Google представила новое поисковое приложение для Windows

Сегодня, 10:40

Блестящая победа Карабаха в Лиссабоне подняла Азербайджан в топ-25

Сегодня, 10:35

В Азербайджане сбили мать с двумя детьми

Сегодня, 10:30

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Сегодня, 10:26

Мексика отметила День независимости во главе с первой женщиной-президентом - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

На шинном рынке в Баку произошёл пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

Сегодня, 10:05

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10:00

Зеленский высказался о прекращении огня

Сегодня, 09:55
