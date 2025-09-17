Эстебан Окон: «У бакинского городского кольца «двойственный» характер

Пилот команды «Хаас» Эстебан Окон дал достаточно интересную характеристику городской трассе Гран-При Азербайджана в преддверии гоночного уик-энда «Формулы-1» в Баку.

Француз рассказал об особой специфике предстоящего этапа. «Гоняться в Баку очень интересно, поскольку у этого кольца «двойственный» характер: с одной стороны, там есть извилистые участки с узкими поворотами, с другой, есть и очень длинные прямые. Это требует постоянной полной концентрации, поскольку ты всё время едешь вдоль стен, особенно на самой узкой секции в Старом городе. В предыдущие годы мы не раз были свидетелями моментов, когда на трассе начинался хаос, но если тебе удаётся избежать неприятностей, то может представиться шанс, которым надо воспользоваться», - подчеркнул Окон.

Пилот «Хаас» также рассказал о стратегии, которой следует придерживаться во время выступления на бакинской трассе. «В Баку всегда важно найти правильный компромисс в процессе работы с настройками, чтобы машина нормально справлялась с медленными поворотами, с неровностями трассы и была быстрой на двух очень длинных прямых. Поэтому надо постараться эффективно поработать на тренировках в пятницу, чтобы получить благоприятную возможность бороться за очки».

Отметим, что «Хаас» занимает девятое место в Кубке конструкторов, а Окон находится на 13-м месте в личном зачете.

Ниджат