В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

В Азербайджане начался процесс разработки Бюджетного кодекса.

Как сообщает "Report", об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании структуры.

"Бюджетный кодекс уже включен в повестку дня. В Министерстве финансов ведется работа над его подготовкой.

Это трудоемкий процесс, который включает согласование документа с соответствующими государственными органами и прохождение всех необходимых процедур в соответствии с конституционным законом.

После завершения этих этапов документ будет представлен", - отметил он.