В Марнеули пройдёт мероприятие, посвящённое Дню национальной музыки Азербайджана

Марнеульский район Грузии готовится к масштабному культурному событию, посвященному богатым музыкальным традициям Азербайджана.

18 сентября в Марнеульском доме культуры состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню национальной музыки Азербайджана.

Музыкальный вечер организован совместно Центром развития и образования, Союзом азербайджанских студентов Грузии и Центром развития и образования SARAL. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной: зрители смогут насладиться исполнением национальных танцев, а также увидеть выставку традиционных музыкальных инструментов Азербайджана.

Как отмечают организаторы, ключевой целью мероприятия является знакомство широкой аудитории с культурным наследием Азербайджана и богатством его национальной музыки, а также привлечение внимания молодежи к традиционным ценностям.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова