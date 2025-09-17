В Марнеули пройдёт мероприятие, посвящённое Дню национальной музыки Азербайджана
Марнеульский район Грузии готовится к масштабному культурному событию, посвященному богатым музыкальным традициям Азербайджана.
18 сентября в Марнеульском доме культуры состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню национальной музыки Азербайджана.
Музыкальный вечер организован совместно Центром развития и образования, Союзом азербайджанских студентов Грузии и Центром развития и образования SARAL. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной: зрители смогут насладиться исполнением национальных танцев, а также увидеть выставку традиционных музыкальных инструментов Азербайджана.
Как отмечают организаторы, ключевой целью мероприятия является знакомство широкой аудитории с культурным наследием Азербайджана и богатством его национальной музыки, а также привлечение внимания молодежи к традиционным ценностям.
Источник: Report
Джамиля Суджадинова